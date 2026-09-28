Follia a Varcaturo: picchia la fidanzata ma viene accoltellato, poi l’aggredisce all’ospedale di Pozzuoli

VARCATURO – Sono da poco trascorse le 7 e al 112 arriva una telefonata. C’è un uomo ferito in via Carrafiello nei pressi di un albergo. I Carabinieri della stazione di Varcaturo arrivano e trovano un 26enne, del posto già noto alle forze dell’ordine, che con un lenzuolo cerca di tamponare una ferita d’arma da taglio sul braccio. Sul posto anche il 118 che trasporta l’uomo all’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, con lui anche i carabinieri. Nel triage c’è una 25enne che è lì per farsi medicare. L’uomo la riconosce e inizia a minacciarla, è incontenibile e le sferra un calcio in pieno petto. I carabinieri bloccano l’uomo e voglio capirci di più. Provano a parlare con la 25enne. E’ spaventata e impaurita, ma devono ricostruire quanto accaduto. I due sono fidanzati. E’ l’alba e stanno per rientrare dopo aver trascorso una serata in compagnia di amici. Lui ha casualmente danneggiato gli occhiali della fidanzata e parte la discussione. Stanno per aprire la porta della camera d’albergo dove lui abita stabilmente quando afferra la 25enne per i capelli e la trascina per tutto l’albergo fino a portarla in strada. La colpisce con calci e pugni. Lei riesce a scappare e si rifugia a casa dei genitori poco distante. Si recherà con i familiari in ospedale dove poi incontrerà il suo aggressore.

L’AGGRESSIONE – Dagli accertamenti emerge che poco dopo l’aggressione alla fidanzata il 26enne sarebbe stato avvicinato da qualcuno a bordo di un auto che l’avrebbe colpito verosimilmente in difesa della ragazza. La 25enne racconterà ai carabinieri che questo non è il primo episodio di violenze subite, scenate di gelosia e di controllo ossessivo. La donna se la caverà con una prognosi di 10 giorni, come il 26enne. Arrestato, dovrà rispondere di lesioni e stalking.