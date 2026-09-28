Sangiuliano a Licola denuncia fogne disastrate e allagamenti «Scempio a via Madonna del Pantano»

LICOLA – «Via Madonna del Pantano è l’ennesimo esempio di una città lasciata senza risposte. Qui la rete fognaria è insufficiente da anni: il collettore non riesce più a sostenere i carichi attuali e, quando piove, va rapidamente in pressione, fino a trasformare la strada in una vera e propria “fontana”.» È quanto denuncia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia ed ex ministro Gennaro Sangiuliano durante un sopralluogo effettuato in via Madonna del Pantano, tra Licola e Varcaturo, in territorio del comune di Giugliano «Ma c’è di peggio. – aggiunge Sangiuliano – A valle della stazione di sollevamento, un altro tratto del collettore presenta da tempo rotture e fessurazioni. I reflui fuoriescono dalle condotte, finiscono nei terreni, nelle cunette e sulle aree stradali, creando ristagni di liquami. Non è un problema nato ieri. Già vent’anni fa erano stati progettati interventi per il raddoppio del collettore. Non sono stati realizzati. Nel frattempo il carico sulla rete è aumentato e le condizioni dell’infrastruttura sono ulteriormente peggiorate. La sinistra che governa questo territorio da decenni quando intende occuparsi davvero dei problemi che i cittadini vivono ogni giorno?».