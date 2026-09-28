POZZUOLI/ Contributo autonoma sistemazione, cambiano gli orari per l’assistenza alla compilazione delle domande

POZZUOLI – Il comune di Pozzuoli ha comunicato che, a partire da lunedì 28 settembre 2026, il supporto alla compilazione delle richieste di Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) sarà disponibile dal lunedì al venerdì, esclusivamente dalle ore 14:00 alle ore 18:00, presso la sede dei Servizi Sociali di Via Simone Martini, a Monterusciello. Nella stessa fascia oraria sarà possibile anche presentare eventuali integrazioni relative a pratiche già inviate e richiedere informazioni sul Contributo di Autonoma Sistemazione e sulle relative pratiche. Resta attiva la possibilità di presentare la richiesta online, attraverso il portale dei servizi del Comune, utilizzando SPID o CIE. Come resta inoltre attiva la possibilità di richiedere assistenza alberghiera per i cittadini che, a seguito degli eventi sismici del 31 luglio, siano stati allontanati dalla propria abitazione in conseguenza di ordinanza di sgombero. Per l’assistenza alberghiera è possibile contattare i seguenti numeri dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 16:00:

345 5862730

345 6027854

345 6031335