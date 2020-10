VARCATURO – I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio una 48enne e un 44enne di origini ghanesi. Durante una perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di 33 dosi di marijuana, di materiale per il confezionamento, di un bilancino elettronico di precisione e della somma di 200 euro circa in banconote di piccolo taglio. I due, che con ogni probabilità si occupano del rifornimento di droga per i loro connazionali, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.