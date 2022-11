VARCATURO/ Lancia segnali stradali e new jersey in strada, arrestato 28enne

VARCATURO – “In via Domitiana, altezza piazzetta Di Nardo, c’è un uomo che sta creando pericolo alla circolazione stradale”. È questa la segnalazione ricevuta ieri dai carabinieri di Varcaturo da parte di alcuni cittadini. I militari sono intervenuti subito e hanno trovato un cittadino di origine nigeriana che stava rimuovendo la segnaletica stradale e lanciando i new jersey sulla strada mentre le auto passavano. I militari hanno intimato all’uomo di interrompere ciò che stava facendo, ma il 28enne già noto alle forze dell’ordine non ha accettato l’invito e ha continuato a creare pericolo per sé e gli altri. I carabinieri hanno tentato di bloccarlo e ne è nata una colluttazione che è terminata con l’arresto. Il 28enne è in attesa di giudizio e ora si trova in carcere. I due carabinieri dovranno, invece, fare qualche giorno di riposo: sono stati visitati dal personale sanitario dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e le loro condizioni sono buone.