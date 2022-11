POZZUOLI/ Rapina con finta mitraglietta al Rione Toiano: 28enne preso dai carabinieri dopo inseguimento

POZZUOLI – Un rapinatore seriale, da giorni diventato l’incubo dei commercianti del Rione Toiano. Gennaro Romano, 28enne del posto già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato questa notte in seguito a una rapina ai danni di un minimarket di via Ovidio, nei palazzi popolari soprannominati “carrarmati”. Con una mitraglietta Uzi nel tardo pomeriggio di ieri aveva seminato il panico, portando via dalla cassa 250 euro e strappando il portafogli con alcune decine di euro a un cliente. La stessa arma (insolita per le rapine consumate a Pozzuoli) era stata utilizzata sabato sera durante l’assalto al supermercato MD, sempre al Rione Toiano, durante il quale due uomini avevano portato via 1.300 euro.

IL TENTATIVO DI FUGA – Dopo la rapina di ieri immediate sono state le indagini dei Carabinieri del nucleo operativo e della stazione di Pozzuoli – coordinati dalla Procura di Napoli – effettuate attraverso le analisi dei sistemi di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte sul luogo hanno permesso di individuare il 28enne, che all’arrivo dei militari è stato trovato in compagnia di un giovane di Monterusciello, anch’egli già noto alle forze dell’ordine. I due, alla vista carabinieri, si sono dati alla fuga dando vita a un rocambolesco inseguimento terminato tra i porticati dei palazzi popolari.

GLI INDUMENTI – Durante le ricerche sono stati rinvenuti e sequestrati nella villetta comunale di Toiano alcuni abiti probabilmente utilizzati per la rapina e una fedelissima replica senza il tappo rosso di una pistola mitragliatrice Mini Uzi. Perquisita l’abitazione del 28enne, i militari hanno trovato una felpa probabilmente utilizzata nel momento della rapina. Romano è stato trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio a disposizione dell’Autorità giudiziaria.