A Bacoli il primo cineforum comunale: ogni giovedì l’appuntamento a Cappella

BACOLI – Inaugurato a Bacoli il primo cineforum comunale. Si terrà nel teatro pubblico della città in via Domiziano, a Cappella. Quella che era una scuola che doveva essere venduta è stata trasformata nella Casa della Cultura. Un luogo di crescita e di aggregazione. L’appuntamento è settimanale: ogni giovedì, dal prossimo 17 novembre. «Un cineforum per adulti e bambini a Cappella, in una frazione del paese da sempre dimenticata. E su cui invece noi abbiamo deciso di puntare, proprio per dare luce ad un presidio di legalità e di crescita per la comunità – dice il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – Ringrazio l’assessore Lucia Basciano, e quanti sono in prima linea per realizzare questo piccolo miracolo civico».