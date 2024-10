VARCATURO/ Il racconto: «Ladri in casa mia, uno è venuto contro di me con un coltello in mano»

VARCATURO – «Gentile direttore, presso la zona di Giugliano in Campania (nel mio caso Varcaturo) una banda di 4 rapinatori sta cercando ogni giorno di entrare nelle case della popolazione. Ho 20 anni e ieri stavano per entrare dal giardino (hanno rotto il cancello) e poi dentro casa dei miei nonni, con loro dentro. Ho capito cosa stesse succedendo e sono corso verso di loro, uno di loro è corso verso di me con un coltello in mano e ho preso un martello che avevo a terra incutendo timore, sono scappati. Questa è la storia in brevissimo. Dei ladri che, invece di scappare cercano di andare addosso ad un ragazzo con un coltello. Molto probabile abbiamo capito chi sono in zona. Abbiamo denunciato, e spesso li vediamo anche per strada ma la polizia non ha fatto ancora nulla. Aiutateci se possibile a divulgare questi furti». (Mattia L.)