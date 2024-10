Pappagallo smarrito a Pozzuoli «Ricompensa per chi lo trova»

POZZUOLI – Giovedì 10 ottobre alle 19.30 e circa a Pozzuoli, all’altezza di Traversa II Cappuccini si è smarrito Blu, pappagallino inseparabile con braccialetto di colore bianco e blu. Dalla finestra non chiusa di un Bed and Breakfast è uscito volando tra i condomini appena arrivato dalla Liguria per trascorrere dei giorni dedicati ai parenti residenti in zona.

IL PAPPAGALLO –“Blu non è abituato ai rumori di città, quindi trovandosi in una situazione completamente diversa dalla sua si è spaventato moltissimo, e nonostante i numerosi tentativi non sono riuscita a farlo tornare: troppi rumori e troppa confusione” – spiega Sophie – “Blu ha un carattere peculiare: curioso, divertente, buffo, canta tantissimo e fa sempre dispetti per attirare l’attenzione. Ama il contatto (adora appoggiarsi sulla testa) e soprattutto non ha paura di avvicinarsi alle persone e nemmeno ai cagnolini come vedete dalle foto”. Blu è un componente della famiglia non è solo un “animale da compagnia” è stato il regalo per il decimo anniversario della coppia insieme a Perla (l’altro inseparabile rimasto). “Per chi lo trova abbiamo pensato di donare una ricompensa: in zona abbiamo affisso dei volantini per informare chi non abbiamo incontrato, perché molte persone del quarto hanno visto il triste accaduto. Sono sicura che le persone di questa bella città mi aiuteranno a ritrovarlo “

INFORMAZIONI – Il contatto di Sophie è 3391383735. Se lo vedete avverte con un messaggio e se lo trovate avrete la ricompensa.