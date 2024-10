POZZUOLI/ Rapina all’MD di via Campana, sconto di pena per uno della banda

POZZUOLI – Sconto di pena per Francesco Pio Carandente, il 19enne componente della banda che l’8 luglio assaltò il supermercato MD di via Campana. La IV sezione della Corte di Appello di Napoli ha infatti riformato la sentenza di condanna: si è passati da da 3 anni e 4 mesi a 2 anni e 8 mesi per il giovane che è difeso dall’avvocato Luca Gili.

LA RAPINA – Carandente insieme ad altri due complici diede vita a una rapina a mano armata alle casse del supermercato. I tra furono poi arrestati dai carabinieri della stazione di Pozzuoli. Insieme a Francesco Pio Carandente finirono in manette anche il 28enne Giuseppe Di Fraia ed il 20enne Giacomo Cultrera De Rosa.