MONTE DI PROCIDA – Il Comune di Monte di Procida con l’Associazione di Protezione Civile Falco mette a disposizione un servizio di assistenza telefonica per effettuare l’inserimento nella piattaforma Soresa dell’adesione alle vaccinazioni riservate ai cittadini con oltre 70 anni di età. Il servizio è attivo da oggi, dal lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13, e dalle ore 14 alle ore 17, contattando il numero della sala operativa: 3533457450. Dal Comune ricordano che prima di telefonare la sala operativa, è necessario accertarsi che la tessera sanitaria non sia scaduta. Per l’inserimento in piattaforma vaccinale sarà necessario avere a portata di mano tessera sanitaria, numero di cellulare e codice ricevuto tramite sms all’atto della richiesta.