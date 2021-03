POZZUOLI – Continua a tremare la terra a Pozzuoli. Nel pomeriggio di domenica tre scosse sono state registrate tra le 16.50 e le 17 in città, con epicentro zona Solfatara. Gli eventi sismici hanno registrato magnitudo pari a 0.9, 1.5 e 1.2 e sono stati percepiti nella zona di Pozzuoli alta, via Campana, centro storico e via Napoli. Il fenomeno sismico sta proseguendo in questi minuti con diverse scosse di lieve entità. Non si registrano danni né critica di vario genere. I fenomeni rientrerebbero nella normale attività della caldera dei Campi Flegrei.