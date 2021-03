BACOLI – Un sommergibile turistico per visitare la Città Sommersa di Baia. Ad annunciarlo è il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che comunica l’arrivo di un nuovo veicolo, con vetrate affacciate sul fondale, per scoprire il Parco Archeologico Sottomarino più vasto e suggestivo del Mar Mediterraneo. «L’antica città romana di Baiae sta diventando sempre più uno dei luoghi di visita più ricercati d’Italia. Un punto di riferimento, per lo sviluppo della nostra terra, che sarà imprescindibile verso il prossimo 2022, con Procida Capitale Italiana della Cultura. Con Nemo Sub Italy, realtà già affermata su scala nazionale, e con tutti i promotori turistici ad oggi già esistenti, è necessario sempre più fare rete per la crescita dell’offerta turistica della nostra città e dei Campi Flegrei», dichiara il primo cittadino.

