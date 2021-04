MONTE DI PROCIDA – Sono 3283 le dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate ai cittadini di Monte di Procida (2438 prime dosi e 845 seconde dosi). Nella giornata di ieri sono state effettuate in totale 94 somministrazioni, tra prime e seconde dosi. «La campagna vaccinale procede ed è l’arma più forte che abbiamo per sconfiggere il virus. Ringrazio, ancora una volta, Regione Campania e Asl Napoli 2 Nord per averci consentito di allestire a Bacoli uno dei centri vaccinali ad oggi più efficienti della Regione e, naturalmente, tutto il personale sanitario, forze dell’ordine e volontari per il grande lavoro che stanno svolgendo», il commento del sindaco Giuseppe Pugliese.