Usa un documento contraffatto per svuotare un libretto postale: 63enne arrestata a Varcaturo

VARCATURO – I carabinieri hanno arrestato per possesso di documenti di identificazione falsi una 63enne incensurata di Casalnuovo. La donna, insieme ad un uomo sul quale sono in corso indagini per la sua identificazione, era entrata di mattina nell’ufficio postale di via Lago Patria, con una carta di identità per prelevare 5.600 euro; in sostanza, voleva svuotare l’intero libretto postale. Gli impiegati dell’ufficio furbamente hanno tentennato, in quanto le cose non erano chiare ed hanno subito chiamato i carabinieri della stazione di Varcaturo. Al loro arrivo, l’uomo che era in compagnia della signora, si è subito allontanato. La donna, così, ha provato a fare la stessa cosa ma i carabinieri l’hanno bloccata e da quel momento sono partiti gli accertamenti. Il conto postale esiste ma c’è un problema: la foto della donna è su un documento contraffatto che riporta i dati della vera intestataria del conto posta. La 63enne ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria mentre sono ancora in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’intera vicenda.