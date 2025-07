Uomo salvato dalla Capitaneria di Porto a Bacoli

BACOLI – Oggi una persona che si trovava in località “Schiacchetiello”, a Bacoli, è stata messa in salvo dalla Capitaneria di porto di Baia. L’uomo si trovava in difficoltà in una zona dove non si poteva arrivare via terra. E’ così stato raggiunto dai militari e dal personale del 118 che lo hanno soccorso prontamente, riuscendo a riportarlo sulla terraferma. Poi è stato trasferito presso l’ospedale di Pozzuoli. “In mare d’estate grazie a questi militari che con passione svolgono il loro lavoro e a quelli del 118 che presidiano ogni angolo delle città la sicurezza è sempre assicurata. Prontezza negli interventi e professionalità distinguono queste persone d’oro. Grazie Ragazzi di vero cuore.” è il racconto di un testimone che ha assistito alle operazione di salvataggio.