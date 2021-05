POZZUOLI – Si è abbassato i pantaloni e, come se nulla fosse, ha defecato su una sedia nella sala del pronto soccorso. È accaduto all’ospedale “Santa Maria delle Grazie”. Il protagonista è un uomo che -stando ai racconti di alcuni testimoni- era giunto presso la struttura ospedaliera in stato di ebbrezza. Una volta defecato si è pulito con un rotolone utilizzato nel dai sanitari lasciando il tutto sulla sedia. La scena è stata ripresa da alcuni presenti increduli per quanto stesse accadendo.