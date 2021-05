POZZUOLI – Hanno atteso l’arrivo del furgone nei pressi della tabaccheria e lo hanno assaltato armi in pugno, costringendo l’autista ad aprire i portelloni del mezzo e consegnare loro quattro bancali di sigarette. E’ accaduto verso le 12 di ieri in via Cicerone, al Rione Toiano di Pozzuoli. In azione due rapinatori che con i volti travisati hanno svaligiato il mezzo. Per portare via la merce hanno utilizzato un carrello, simile ai transpallet utilizzati nei supermercati, su cui hanno trasportato i pacchi di “bionde”. A piedi, poi, sono scappati attraverso i porticati dei “carrarmati” fino a raggiungere un veicolo sul quale hanno caricato la merce facendo perdere le tracce. Indagini sono in corso per risalire all’identità dei due rapinatori.