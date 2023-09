Unione Europea e le opportunità per Pozzuoli: domani il dibattito al Rione Terra

POZZUOLI – “Unione Europea e amministrazioni locali. Le opportunità per il territorio flegreo”: è il tema del convegno fortemente voluto dal sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni che si terrà domani, sabato 30 settembre (ore 9,30) presso Palazzo Migliaresi al rione Terra. Si dibatterà alla luce del discorso sullo stato dell’Unione (SOTEU), pronunciato dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen lo scorso 13 settembre dinanzi al Parlamento europeo e che ha sottolineato quali sono le sfide più pressanti che l’Europa dovrà fronteggiare. Il convegno si pone come obiettivo quello di individuare i legami tra l’Unione e le amministrazioni locali, e valutare quali potrebbero essere per il territorio flegreo le opportunità migliori da sfruttare.

GLI INTERVENTI – Previsti interventi degli onorevoli Loredana Raia (Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania), Mario Casillo, Raffaele Topo a cui sarà affidata la conclusione dei lavori, di Fabio Pagano Direttore Parco Archeologico Campi Flegrei, di Francesco Maisto Presidente dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, di Roberto Laringe Presidente Federalberghi Campi Flegrei e di Michele Cangianiello referente Euro Direct. Il dibattito sarà moderato da Manuela D’Amico, consigliere del Comune di Pozzuoli (nella foto con il sindaco Manzoni ndr). Saranno presenti gli altri sindaci dell’area flegrea: Dino Ambrosino (Procida), Josi Gerardo Della Regione (Bacoli), Giuseppe Pugliese (Monte di Procida), Nicola Pirozzi (Giugliano), Antonio Sabino (Quarto).