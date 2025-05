«Una storia di straordinaria professionalità, umanità e competenza medica all’ospedale di Pozzuoli»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Vi scrivo per raccontarvi una storia che merita di essere conosciuta: la storia di mio padre, arrivato in fin di vita al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, e salvato grazie al tempestivo e straordinario intervento del Dottor Tammaro. Per condividere una storia di straordinaria professionalità, umanità e competenza medica, nella speranza che venga raccontata e possa rendere onore a chi, ogni giorno, salva vite lontano dai riflettori. Qualche settimana fa, mio padre è stato colpito da una grave emorragia interna causata dalla rottura della milza. Dopo aver fatto un primo accesso ed essere stato dimesso poco dopo in codice bianco da un ospedale. Tornato a casa, piegato dal dolore, privo di sensi, ormai non aveva nemmeno la forza di respirare, le sue condizioni erano critiche e il tempo stringeva. Chiamiamo l’ambulanza che tempestivamente arriva e trasporta mio padre all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Mio padre aveva una grave emorragia interna e una milza che doveva essere asportata subito. Con tempestività e lucidità, hanno riconosciuto la gravità del quadro clinico e hanno deciso di intervenire immediatamente con un’operazione chirurgica complessa: una splenectomia d’urgenza. In quel momento drammatico, è stato il Dottor Tammaro Nicola, a prendere in mano la situazione. Grazie alla sua decisione rapida e alla precisione con cui ha condotto l’intervento, mio padre è oggi vivo, stabile, e in fase di recupero. So bene quanto delicato sia stato l’intervento e quanto cruciale sia stato il tempo. Grazie alla Sua professionalità e alla tempestività con cui ha operato, oggi mio padre può affrontare la convalescenza con speranza e fiducia nel futuro. Ci sono momenti in cui il tempo si ferma. Istanti in cui il cuore, smarrito tra paura e speranza, si aggrappa a ciò che non si può spiegare con la sola scienza. Non era solo un medico, non solo un uomo in camice tra macchinari e allarmi. Era lucidità, umanità dove tutto sembrava perduto. Mio padre aveva pochi istanti davanti a sé. Il dottor Tammaro ha visto in lui ciò che noi stavamo già perdendo, e lo ha riportato indietro. Il dottor Tammaro Nicola non è solo un grande medico ma una persona straordinaria, capace di unire scienza e cuore in ogni gesto. Sappiamo che ogni giorno negli ospedali italiani si consumano storie simili, spesso nell’anonimato. Ma quando si è testimoni diretti di una vita salvata, quando si è toccati nel profondo come lo siamo stati noi, si sente il bisogno di raccontarlo. Non solo per ringraziare pubblicamente il Dottor Tammaro, ma anche per restituire fiducia nella sanità pubblica e in quei medici che operano con silenzioso eroismo. Un sentito ringraziamento al dottor Nicola Tammaro ed anche a tutto il personale dell’ospedale che ha dimostrato grande professionalità, dedizione e attenzione. In un mondo che troppo spesso dimentica il valore di chi cura, noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare persone straordinarie. Con infinita riconoscenza e stima, da tutta la famiglia Bucci!»