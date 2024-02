Una scossa di terremoto sveglia la città di Pozzuoli

POZZUOLI – A Pozzuoli la giornata di oggi è iniziata con una scossa di terremoto, accompagnata da un boato sentito da chi vive in prossimità dell’epicentro. L’Osservatorio Vesuviano ha rilevato infatti un evento sismico di magnitudo 1,6 localizzato in zona Variante Solfatara. Il sisma si è verificato alle 05:25, alla profondità di 2.3 km. Alcune ore prima l’INGV aveva comunicato la fine di uno sciame sismico iniziato alle ore 23 di ieri e costituito in via preliminare da 6 terremoti di magnitudo massima 1.5, localizzati nell’area dei Campi Flegrei.