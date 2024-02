CALCIO/ Prisco all’ultimo respiro: Puteolana 1902 e Nola si dividono i punti in un confronto equilibrato

NOLA – Nel contesto altamente competitivo della giornata, lo Sporting Club ha ospitato un incontro di rilievo tra la Puteolana 1902 e il Nola, culminato in un pareggio 1-1. L’attesissimo scontro ha tenuto gli spettatori incollati fino all’ultimo fischio, evidenziando le qualità tecniche e tattiche di entrambe le formazioni. Nel corso del primo tempo, la squadra granata ha tentato di imporre il proprio ritmo di gioco, con particolare enfasi sulla sinergia tra Laringe e Guglielmo. Nonostante un tentativo promettente di Guglielmo, il suo tiro non ha raggiunto il bersaglio desiderato. Il Nola, dal canto suo, ha risposto con determinazione, orchestrando una serie di manovre offensive culminate in un tiro di Pozzebon, prontamente neutralizzato da un attento Russo tra i pali della Puteolana. La ripresa ha visto una leggera flessione della frequenza delle azioni da gol, sebbene entrambe le squadre abbiano continuato a cercare la via del vantaggio. L’impasse è stata rotta al 79′ da Esposito del Nola, che con una magistrale esecuzione su punizione ha sbloccato il risultato, indirizzando la sfera nell’angolo più lontano della porta avversaria. La determinazione della Puteolana ha fruttato nel tempo di recupero, quando Prisco ha eguagliato i conti con un’intestazione precisa su cross dalla fascia sinistra, fissando il risultato sul definitivo 1-1. Questo pareggio mantiene aperte le possibilità per entrambe le squadre nella corsa ai playoff, riflettendo l’equilibrio e la competitività del campionato. Gli allenatori, pur riconoscendo il valore del punto guadagnato, sono già proiettati verso i prossimi impegni, consci delle sfide che attendono le loro compagini nel prosieguo della stagione.

IL TABELLINO

Nola: Sorrentino; Pissinis, Biason, Petrarca, Guadagni (sostituito al 68’ da Marin); Dell’Orfanello, Di Finizio, Longobardi, De Rosa (sostituito al 95’ da Corbisiero); Esposito, Pozzebon. Allenatore: Iuliano.

Puteolana: Russo; Puzone (sostituito al 78’ da Rosolino), Calone, Amelio, Battaglia; Vitale (sostituito all’87’ da Palumbo), Llama (sostituito al 59’ da Cigliano), Guglielmo, Laringe; Alvino (sostituito al 65’ da Cappa), Grezio (sostituito al 77’ da Prisco). Allenatore: Turco.

Reti: Esposito (Nola) 79′, Prisco (Puteolana) 93′.

Ammonizioni: Petrarca (Nola); Cigliano, Battaglia, Cappa, Palumbo (Puteolana).