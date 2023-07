«Una corsa alla Vanacore» partita del cuore in memoria dell’indimenticato campione puteolano

POZZUOLI – «Una corsa alla Vanacore». Si chiama così la partita del cuore organizzata per ricordare la memoria dell’indimenticato campione puteolano Antonio Vanacore, scomparso due anni fa all’età di 45 anni. Il match andrà in scena presso il campo sportivo “Tony Chiovato” di Bacoli il prossimo giovedì 20 luglio alle ore 20. L’ingresso è di cinque euro, soldi che saranno destinati in beneficenza ai bambini del Benin, paese dell’Africa Occidentale. L’evento è stato organizzato dall’associazione “A.P.S. Antonio Vanacore” con il patrocinio del comune di Bacoli e del consolato del Benin a Napoli.

LA CARRIERA – Nato a Pozzuoli, in provincia di Napoli, nel 1975, Antonio Vanacore in carriera ha collezionato in totale 481 presenze, la maggior parte delle quali tra l’allora Serie C1 e C2 e Serie D con le maglie, tra le altre, di Casertana, Benevento, Juve Stabia e Potenza. Terzino sinistro, nella stagione 2004/05 ha anche militato in Serie B con il Catanzaro, prima di tornare nelle categorie minori. Nella stagione 2012/13 ha concluso la carriera al Castrovillari, in Eccellenza, poi è diventato collaboratore tecnico di Salvatore Campilongo, che lo ha portato con sé in panchina in qualità di vice allenatore in tutte le sue esperienze.