POZZUOLI – Una bara, simbolo di buon augurio nella cabala napoletana verrà donata da Gennaro Tammaro, segretario generale Assofuneral, al neoeletto sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, che domani verrà ufficialmente proclamato alla guida del Comune flegreo. «Contrariamente a quanto qualcuno possa immaginare – spiega Tammaro – le bare sono un auspicio di longevità e soprattutto sinonimo di cambiamento. Riteniamo doveroso presentarci così al nuovo primo cittadino dopo mesi in cui la città è rimasta ferma in attesa che venisse scritto il suo futuro prossimo».

L’IMPEGNO – Da anni, infatti, Gennaro Tammaro – prima attraverso l’EFI e da quest’anno attraverso Assofuneral – ha provato a costruire un rapporto con le amministrazioni locali dove opera direttamente (Napoli su tutte) ritenendo necessario il supporto delle imprese funebri per costruire modelli virtuosi per l’intero comparto funebre e cimiteriale e per mettere all’angolo quanti – approfittando delle zone d’ombra – si muovono nell’illegalità. «Napoli, dove la Gennaro Tammaro nasce ben 70 anni fa diventando immediatamente un punto di riferimento per l’intero settore – continua Tammaro – negli anni le amministrazioni hanno imparato a conoscerci. Abbiamo sempre pungolato e denunciato nei modi e nei tempi consoni, e anche quando lo scontro si è fatto duro i nostri interlocutori istituzionali ci hanno sempre riconosciuto e apprezzato. Questo lavoro, di contro, a Pozzuoli non è mai stato semplice perché in questi mesi spesso siamo sbattuti contro un muro di gomma fatto di burocrazia e disattenzione. Sappiamo – conclude Tammaro – che la situazione non è semplice da quando abbiamo aperto la nostra sede qui a Pozzuoli. Proprio per questo auguriamo buon lavoro al nuovo sindaco mettendo a disposizione tutta la nostra competenza e la nostra propositività per costruire insieme percorsi virtuosi che sappiano mettere a sistema le risorse del territorio e, perché no, far diventare Pozzuoli un’eccellenza nella gestione del comparto funebre e cimiteriale per l’intera Campania».