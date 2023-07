“Un tuffo nell’inclusione” a Quarto: la piscina di Casa Mehari sarà dedicata a Donna Paola Grimaldi

QUARTO – Casa Mehari si prepara a riempire l’estate di gioia con “Un tuffo nell’Inclusione”, l’evento organizzato negli spazi esterni della villa dalla Bottega dei Semplici Pensieri ODV. L’appuntamento è fissato per domani a partire dalle ore 19.00. Una festa, prima di tutto, ma anche l’occasione di rendere omaggio a Donna Paola Grimaldi, un simbolo di magnanimità e di altruismo che ha rappresentato, nella storia e nell’evoluzione dell’Associazione, la “prima e instancabile mano” di sostegno e generosità. Non è un caso, infatti, che siano proprio gli spazi della piscina a esserle intitolati. La Fondazione Grimaldi, da sempre al fianco delle attività della Bottega, è stata tra i primissimi sostenitori delle attività di Casa Mehari consentendo – sia l’anno scorso che con un nuovo finanziamento per l’estate 2023 – l’ammodernamento e la sistemazione della vasca, degli spazi verdi e della pavimentazione intorno alla piscina.

LA CERIMONIA – «Se scorro con la memoria ai nostri progetti più importanti posso dire con certezza che sono tutti partiti grazie al sostegno e alla fiducia della Fondazione Grimaldi e a quel primo incontro con Donna Paola che ha cambiato la nostra storia. – dichiara Mariolina Trapanese, Presidente della Bottega dei Semplici Pensieri – Intitolarle la piscina di Casa Mehari è per noi un momento di grande emozione oltre che un’iniziativa per ricordare la sua attività a sostegno degli ultimi. Abbiamo pensato a un evento che vuole essere un invito ad abbracciare ogni fragilità e a diffondere gentilezza ma anche un’opportunità per ispirarci a fare la differenza nella vita degli altri e a costruire una comunità più amorevole e inclusiva». Dopo la cerimonia di inaugurazione e lo svelamento della targa, a cui interverranno – tra gli altri – i rappresentanti della famiglia e della Fondazione Grimaldi e il sindaco di Quarto Antonio Sabino, verrà presentato in anteprima un lavoro di reportage che, sul tema dell’inclusione, il fotografo Giovanni Nicola Marotta conduce da tempo, documentando l’attività della Bottega negli spazi di Casa Mehari e nelle occasioni di uscita. Gli scatti, realizzati esattamente un anno fa in occasione del primo bagno in piscina, raffigurano la gioia di una giornata trascorsa in compagnia dei ragazzi del Programma Nazionale di contrasto alla povertà educativa, Varcare La Soglia Napoli Cooperativa Sociale L’Albero Della Vita tra bagni, giochi e attività in cucina. Non mancherà l’aperitivo, servito dai ragazzi della Bottega dei Semplici Pensieri e della Cooperativa La Quercia Rossa in collaborazione con i ragazzi dell’ Impresa Sociale La Scheggia, già ospiti e amici di Casa Mehari per altri progetti di integrazione tuttora in corso. Una festa dell’inclusione per sottolineare l’identità e la mission della Villa – casa della legalità e delle associazioni – e per dare ufficialmente inizio al folto calendario di eventi estivi organizzato da tutti gli enti che hanno in gestione il bene confiscato (oltre alle già citate Bottega dei Semplici Pensieri e Cooperativa Sociale La Quercia Rossa, Artemide associazione culturale e Dialogos comunicazione), impegnate a costruire uno spazio di cultura e condivisione per tutta la comunità.