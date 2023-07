QUARTO/ Ex cementificio, si volta pagina: entro Natale l’inizio dei lavori

QUARTO – Da ex cementificio della camorra a centro polifunzionale. Sequestrato a Lorenzo Nuvoletta nei primi anni Novanta, il bene confiscato di via Marmolito sembra pronto, finalmente, a ‘cambiare pelle’. «La gara è in corso e ci auspichiamo che prima di Natale possano già iniziare gli interventi. È una grande risposta per il territorio sia in termini di legalità che di inclusione sociale. L’area è stata consegnata circa 25 anni fa al Comune di Quarto, ma mai nessuno è riuscito a portare a termine progetti seri e finanziabili. Quest’amministrazione ce l’ha fatta e nei prossimi mesi avvierà la cantierizzazione di un’area di 13mila metri quadrati che presto sarà consegnata alla nostra città. La conversione dell’ex cementificio è una risposta chiara e precisa a quei clan che all’epoca governavano in maniera assidua il territorio», dichiara il sindaco Antonio Sabino giunto al suo secondo mandato.

IL PROGETTO – L’ex cementificio fu consegnato nel 2001 al Comune di Quarto dall’Agenzia del Demanio, ma da allora tutti i progetti annunciati dalle varie amministrazioni comunali che si sono susseguite negli anni sono sempre stati seguiti da una ‘fumata nera’. Il compendio immobiliare, utilizzato dalla criminalità organizzata per la produzione di calcestruzzo per favorire le colate di cemento selvaggio sul territorio, è stato per anni anche una discarica abusiva a cielo aperto. A distanza di decenni pare, però, sia giusto finalmente il momento di voltare pagina: quei 13mila metri quadrati, ubicati nella zona nota come “La Macchia” a Quarto, ospiteranno una struttura socialmente ricettiva con attrezzature e infrastrutture sportive. Nel 2018 l’Ente ha presentato, infatti, un progetto per la realizzazione di un Centro Sociale Polisportivo, chiedendo un finanziamento alla Regione Campania attraverso i Fondi POR FESR 2014/2018 – Asse 8 e Asse 3. Il progetto è stato giudicato ammissibile e finanziabile.