POZZUOLI/ Stanziati dal “salvadanaio” comunale altri 90mila euro per il verde pubblico

POZZUOLI – Corre ai ripari il comune di Pozzuoli in materia di verde pubblico. Con una pec dello scorso 4 luglio l’architetto Stefano Terrazzano, dirigente del Coordinamento ambiente e servizi pubblici, ha fatto richiesta “di provvedere ad un prelievo urgente dal fondo di riserva di 90mila per implementare le risorse per far fronte a interventi di messa in sicurezza delle aree a verde presenti sul territorio e che possa, in caso di necessità, intervenire su richiesta anche nelle ore notturne.” Richiesta che è stata accolta dall’amministrazione comunale con la Giunta la quale che ha votato una delibera con la quale è stato dato l’ok al prelevamento dal fondo di riserva, il quale rappresenta una sorta di “salvadanaio” comunale utilizzato generalmente per finanziare interventi non prevedibili.

LA SPESA – Il 30 maggio scorso quasi 50mila euro erano stati stanziati per il “servizio di taglio e sfalcio delle erbe spontanee, di taglio degli arbusti e di abbattimento di alberi in diverse aree del comune di Pozzuoli” per sopperire alle “esigue risorse umane e strumentali in organico” del Servizio Verde Pubblico “impossibilitato a fronteggiare le operazioni di sfalcio delle erbacee e di taglio degli arbusti” anche alla luce dello stato in cui versano i quartieri della città ricoperti da sterpaglie.