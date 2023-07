«La disabilità non è inabilità» Successo per la “Festa dello Sport” a Pozzuoli

POZZUOLI – Nonostante il sole cocente e le temperature che sfioravano i quaranta gradi atleti e appassionati non si sono arresi ieri a Pozzuoli, dove è andata in scena la seconda edizione della “Festa dello Sport”. Teatro della manifestazione -organizzata da Rosario Schiano- è stato il centro sportivo del Rione Gescal. Presenti numerose associazioni sportive del territorio che con giovani e ragazzini si sono esibiti sul campo da gioco nelle varie discipline. L’evento è stato organizzato anche e soprattutto per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della disabilità. Tra gli ospiti e i premiati, anche il deputato Francesco Borrelli e Nicola Capasso, responsabile di Filykam Karate «La disabilità non è inabilità» è stato il motto della giornata all’insegna di sport, sottolineato più volte dell’organizzatore Rosario Schiano: «Questa manifestazione nasce per sensibilizzare tutte le associazioni e gli sportivi che i portatori di handicap vanno inclusi in quanto non devono esistere più barriere tra normodotati e non normodotati»