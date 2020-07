POZZUOLI – Un incendio è divampato questo pomeriggio in via Cuma Licola, in un’area a ridosso della strada. Per domare le fiamme è stato necessario l’intervento di due autobotti dei vigili del fuoco e di due elicotteri: questi ultimi sono stati utili per raggiungere la zona impervia, difficilmente raggiungibile con mezzi di terra. Non si registrano danni a cose o persone, ma disagi alla circolazione viaria durante le operazioni di spegnimento.

