POZZUOLI – Una maxi rissa è andata in scena poco fa a via Napoli, nella zona di Corso Umberto I. A darsele di santa ragione sono stati due gruppi di giovani, che già nel tardo pomeriggio (verso le 19) erano venuti alle mani. Poco dopo, però, la storia si è ripetuta: in serata i due sono ritornati sul posto dove sono riprese le violenze, andate in scena davanti agli avventori dei locali. I due gruppi di giovani si sono colpiti con calci, pugni e bottiglie di vetro. Urla e fuggi fuggi tra la gente. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e municipale. Le violenze sarebbero state riprese dalle telecamere installate in zona. (seguiranno eventuali aggiornamenti)