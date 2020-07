POZZUOLI – Altro caso di Coronavirus a Pozzuoli: si tratta di una donna, che ha fatto salire a 11 il numero dei contagi in città. Un trend in aumento che ha spinto il sindaco Figliolia a lanciare un monito ai cittadini: «Mi è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Campania che una nostra concittadina è risultata positiva al test Covid19. È in corso la ricostruzione del link epidemiologico. I casi stanno aumentando. Noi tutti insieme possiamo evitare che ciò avvenga, non dimenticando mai tutte le misure da adottare: indossare la mascherina, lavare spesso le mani e mantenere la distanza sociale. È un impegno di ciascuno di noi».