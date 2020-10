POZZUOLI – Una donna si è lanciata dal quarto piano di un’abitazione in via Cappuccini a via Napoli. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che in questi minuti stanno prestando i soccorsi. La donna, di circa 40 anni, è cosciente e sta per essere trasferita all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Al momento non si conoscono le cause alla base del gesto. (seguiranno eventuali aggiornamenti)