POZZUOLI – Barriere metalliche ad altezza uomo lungo tutto il perimetro per chiudere ogni accesso a Piazza a mare. Ecco come si presentava questa mattina la terrazza sul porto di Pozzuoli, chiusa ieri dal sindaco Figliolia per motivi di ordine pubblico. Piazza a mare resterà off limits oggi e domani e riaprirà al pubblico lunedì mattina. Stasera e domani l’area sarà presidiata dagli agenti della Polizia municipale di Pozzuoli per evitare accessi non autorizzati. La chiusura era nell’aria già da qualche settimane, in quanto il luogo è considerato a “rischio assembramenti”; poi, sabato scorso, dopo la rissa che ha coinvolto 50 giovanissimi, è arrivata la decisione di interdire l’area anche per motivi di ordine pubblico.

