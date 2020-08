MONTE DI PROCIDA – Un incendio è divampato questo pomeriggio a Monte di Procida, all’interno di un’abitazione in via Inferno. Sul posto ci sono i vigili del fuoco. Al momento non si conoscono le cause del rogo: le fiamme in pochi minuti hanno avvolto l’appartamento al secondo piano di una palazzina. (Seguiranno aggiornamenti)