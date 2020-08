RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gennaro aiutaci, io abito a Monterusciello in via Pier Paolo Pasolini e qui c’è un degrado impensabile: ci sono alberi non potati da anni ormai e mi entrano in casa spazzatura che esce dal terreno, feci di cani e la cosa più assordante è che stamattina dopo aver applicato delle trappole in casa ho acciuffato non uno ma ben 3 topi. Sto totalmente sotto choc. Ho due bambine piccole e se il comune non prenderà provvedimenti con una grande pulizia io denuncio tutti. Questo nella foto è uno dei topi che abbiamo catturato. (Alessia M.)