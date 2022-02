NAPOLI – Domattina, alle ore 11,00, presso la Sala del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il Questore di Napoli Alessandro Giuliano e il Magnifico Rettore dell’Università Federico II di Napoli Prof. Matteo Lorito firmeranno una convenzione che prevede l’apertura, presso i locali della Questura di Napoli in via Medina, di uno sportello dedicato a studenti ed operatori universitari stranieri dell’Ateneo.

L’accordo di collaborazione, finalizzato a facilitare l’inserimento nel mondo universitario degli studenti e dei ricercatori extra-comunitari che entrano in Italia, consentirà uno snellimento dei processi per il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno ai fini della regolarizzazione della posizione sul territorio nazionale. Il protocollo si iscrive nell’ambito di una forte e consolidata relazione tra la Questura di Napoli e l’Università Federico II.