POZZUOLI – E’ un 26enne residente nel quartiere di Monterusciello l’uomo arrestato dalla Polizia a Verona al termine di una furibonda lite. Le immagini delle violenze nelle ultime ore hanno fatto il giro del web. Le violenze sono avvenute in un bar in piazza Erbe, nel centro di Verona, dove alcuni giovani se le sono date a colpi di sedie. In particolare, il giovane di Pozzuoli si è scagliato contro un 25enne di Termoli, reo di qualche parola di troppo. Dopo l’intervento della Polizia e della municipale il giovane puteolano è stato arrestato con l’accusa di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e minacce. In evidente stato di ebrezza, era scappato dopo le violenze prima di essere rintracciato e condotto al pronto soccorso dove è stato medicato per ferite ritenute guaribili in 8 giorni. Una volta in Questura ha continuato a dare in escandescenza contro i poliziotti. In stato di arresto è ora in attesa di rito direttissimo.