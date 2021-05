ISCHIA – Sono 6 le persone che i carabinieri del nucleo operativo di Ischia hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio e lesioni personali gravi. Una famiglia di 5 napoletani viaggia in autobus. Durante il viaggio uno di questi inciampa e cade su una donna, a bordo in compagnia del marito senegalese. L’uomo non chiede scusa e il suo gesto maleducato viene prontamente rimarcato dal marito della donna. La discussione diventa sempre più aspra e il 41enne senegalese – incensurato come tutti gli altri attori della vicenda – colpisce con un violento pugno al volto il suo contendente. E’ in quel momento che gli altri 4 napoletani – tra questi anche una donna – si scagliano sul cittadino africano, ormai da anni regolarmente in Italia. L’autista del bus, intanto, interrompe la marcia, tenta di placare gli animi e in cambio riceve un pugno al petto. Il 41enne se la caverà con 5 giorni di prognosi mentre il 37enne napoletano che ha ricevuto il pugno faccia dovrà affrontare 30 giorni di riposo per la frattura del setto nasale. Per l’autista dell’autobus, invece, 2 giorni di prognosi.