Ubriaco alla guida ferma l’auto e cade nel burrone

GIUGLIANO – Nel tardo pomeriggio di domenica i carabinieri e il 118 vengono allertati per la presenza di una persona incosciente poco prima della rampa d’uscita della Aversa Melito. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, un 66enne originario di Napoli, alla guida della sua vettura, in seguito ad un malore avrebbe accostato sulla extraurbana scavalcando il guardrail, un piede in fallo e l’uomo è precipitato nello sterrato. Alla base di tale gesto pare che ci sia lo stato di ebrezza alcolica che ha portato l’automobilista a fermarsi per vomitare. Attualmente è ricoverato presso l’ospedale di Giugliano.