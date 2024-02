Sciame sismico a Pozzuoli, cinque terremoti nella notte

POZZUOLI – Nuovo sciame sismico nell’area del Campi Flegrei registrato dalle ore 01:46 di questa notte dall’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e costituito in via preliminare da 5 terremoti con magnitudo massima 1.7. L’evento più significativo è stato localizzato in prossimità di via Miliscola alle 01:56. Secondo i sismografi lo sciame sismico si è concluso intorno alle 6 del mattino. Durante il mese scorso nell’area dei Campi Flegrei sono stati registrati 245 terremoti con una magnitudo massima 2.6. Circa il 66% di quelli registrati risulta ubicato prevalentemente tra Pozzuoli, Agnano, l’area Solfatara-Pisciarelli, Bagnoli e il Golfo di Pozzuoli, con profondità concentrate nei primi 2 km e profondità massima di circa 3 km.