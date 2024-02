CALCIO\ La Puteolana 1902 riprende la marcia: ogni partita è una finale

POZZUOLI – Il calcio è una questione di momenti, di episodi che possono cambiare la storia di una partita, di un campionato. E la Puteolana 1902 lo sa bene, tornando alla vittoria con un significativo 2-1 sulla Mariglianese, dimostrando che le parole del direttore sportivo Luca Pini, “d’ora in poi ogni partita sarà una finale”, sono state trasformate in realtà.

I Diavoli Rossi, con una prestazione che mescola grinta e tecnica, hanno dominato il primo tempo. Spicca la prestazione di Llama sul lato sinistro, il cui dinamismo ha generato notevoli grattacapi alla difesa avversaria. La determinazione porta i suoi frutti al 34′, quando Guglielmo viene atterrato in area di rigore e Grezio, con la freddezza dei grandi giocatori, trasforma il penalty. La Puteolana raddoppia poco dopo grazie a un errore difensivo della Mariglianese che Alvino non perdona, bucando Cappuccio con una precisione chirurgica. La Mariglianese accorcia le distanze grazie a De Iulis, il quale sfrutta un penalty concesso per fallo di Puzone. Ma nonostante gli sforzi degli ospiti nella ripresa, con Spinola e lo stesso De Iulis che cercano di impensierire Russo, la Puteolana tiene botta. Un salvataggio sulla linea di Battaglia negli ultimi istanti sigilla il risultato, consegnando tre punti fondamentali ai padroni di casa.La vittoria non solo rafforza la posizione della Puteolana nel campionato di Eccellenza ma infonde anche morale e convinzione. Con 36 punti, e un quarto posto in classifica a portata di mano, ogni partita da qui in avanti è più di una finale.

L’espulsione di Pontillo e le ammonizioni raccolte parlano di una partita combattuta, dove il carattere ha avuto il sopravvento sull’arte del calcio. Ma per la Puteolana, i tre punti hanno il sapore della giustizia sportiva, di un traguardo che si avvicina, di un sogno promozione che potrebbe diventare realtà. Con un campionato che entra nel vivo e la posta in gioco che cresce, ogni tifoso sa che ora, più che mai, ogni domenica è quella giusta per una battaglia calcistica che può significare, per i granata, il raggiungimento del suddetto obiettivo.

Tabellino:

PUTEOLANA: Russo, Puzone (60’ Rosolino), Amelio, Rinaldi (46’ Battaglia), Calone, Pontillo, Catinali (83’ Palumbo), Guglielmo, Llama (56’ Vitale), Alvino (87’ Severino), Grezio. All.: Turco

MARIGLIANESE: Cappuccio, Prencipe, Sannino, Varchetta, Vitiello (67’ Schena), La Montagna (53’ Oliva), De Iulis, Bacioterracino, Massaro (75’ Spinola), Arario, Piscopo. All.: Polverino

Marcatori: 34’ Grezio, 37’ Alvino – 40’ De Iuliano

Ammonizioni: Puzone, Catinali, Russo, Grezio, Amelio – La Montagna, Cappuccio, Bacio Terracina, Varchetta, Piscopo

Espulsioni: Pontillo