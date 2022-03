POZZUOLI – Locandine, striscioni in città, biglietti super ridotti per le famiglie. Ci sarà il tutto esaurito domani allo stadio “Domenico Conte” di Pozzuoli per la partita Puteolana-Napoli United. Ai granata servirà un punto per la matematica vittoria del girone che consentirà di approdare alle finali per la promozione nel campionato di serie D. La società invitato gli alunni deli istituti scolastici e delle scuole calcio della città di Pozzuoli. Fino a 16 anni ingresso gratuito, biglietto gratis anche per le donne (che dovranno comunque fare il il ticket), mentre i papà pagheranno appena 3 euro.

DOVE FARE I BIGLIETTI – Domani, domenica 27 marzo il botteghino dello stadio Domenico Conte di Arco Felice resterà chiuso. Sarà possibile acquistare i ticket per la gara con il Napoli United presso Caffè da Giacomino, Via Sotto al Monte, 51, Pozzuoli, fino a 30 minuti prima del fischio d’inizio della gara.