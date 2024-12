Truth: la “dolce vita” ritorna a Pozzuoli

POZZUOLI – Sabato 14 dicembre, si è tenuta l’inaugurazione del Truth Event & Restaurant a Pozzuoli, un locale che segna una nuova era per i Campi Flegrei. In un periodo di sfide per il territorio, segnato da eventi sismici e difficoltà economiche, un gruppo di imprenditori visionari ha scelto di investire nella bellezza di questa zona, a ridosso del Lago Lucrino, portando una ventata di freschezza e speranza e contribuendo così al rilancio del territorio. Truth Event & Restaurant è un luogo dove la cucina mediterranea si fonde con tecniche culinarie all’avanguardia, utilizzando solo prodotti di altissima qualità, a km zero. Ogni piatto racconta una storia, esaltando i colori, i profumi e i sapori tipici della nostra terra. Il ristorante è anche il luogo ideale per vivere un’esperienza sensoriale completa, grazie alla selezione dei migliori vini, consigliati da esperti sommelier che sapranno abbinare ogni calice ai piatti proposti.

PROGETTO TRUTH – Questo progetto è il sogno di tre donne straordinarie: Dorotea Ragucci, Valeria Amato e Daniela Amato, che hanno deciso di investire nel territorio per rilanciarlo e farne un punto di riferimento gastronomico e culturale. Un particolare focus è riservato alla selezione di vini, con sommelier esperti pronti a suggerire i migliori abbinamenti per ogni piatto, scelti direttamente dalle cantine del ristorante per offrire tutte le sfumature che solo un buon vino può esprimere. “Truth – tutto ciò che è vero”, è il messaggio che il ristorante vuole trasmettere: un impegno per l’autenticità e l’eccellenza in ogni dettaglio. A rendere ancora più speciale la serata inaugurale, è stata la presenza di ospiti di rilievo come Denny Mendez, attrice e Miss Italia 1996, che ha sottolineato il suo impegno per le nuove realtà territoriali e per le sfide che la Campania deve affrontare. Denny ha anche anticipato l’uscita di Maria Corleone 2, previsto per la prossima primavera, e ha dichiarato di essere una grande amante della Campania e delle sue tradizioni. “Le comunità devono sostenere le attività locali, e la famiglia deve rimanere unita,” ha affermato. Inoltre, ha condiviso con il pubblico il suo progetto di teatro, con una stagione che partirà a fine febbraio su Rai 2. Un caloroso saluto è stato anche rivolto alla brigata di cucina e allo Chef Andretta Salvatore, che ha curato la preparazione dei piatti. Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli allievi della Scuola IPSEOA Lucio Petronio di Pozzuoli, seguiti dalla Prof.ssa Carmela Spera, che hanno contribuito con il loro entusiasmo e la loro professionalità alla riuscita dell’evento. Non è un caso che l’inaugurazione del Truth Event & Restaurant coincida con il compleanno di Napoli, la città che i Greci fondarono nei Campi Flegrei, a Cuma, oltre 2.500 anni fa. Questa terra, ricca di storia e cultura, è testimone di una straordinaria eredità archeologica e letteraria, come dimostrano i reperti di inestimabile valore e le citazioni nei manoscritti di Virgilio. Durante la serata, l’Accademia Universitaria degli Studi Giuridici ha premiato alcune personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali e sociali. Il Rettore Prof. Giuseppe Catapano ha consegnato gli attestati alle personalità premiate, tra cui l’On. Gimmy Cangiano, il Maestro Gennaro De Crescenzo, Mariangela Petruzzelli e On. Cangiano, componente della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle Attività Illecite nei Settori dei Rifiuti e Agroalimentare.

L’EVENTO – La serata è stata accompagnata da un live show musicale con la band e la meravigliosa voce di Martina Striano, che ha contribuito a rendere l’inaugurazione ancora più speciale. Gli ospiti della serata hanno potuto assistere a numerosi momenti di spettacolo grazie al minuzioso lavoro dell’Agenzia Sballoon art. che ha curato il servizio Hostess e la volata finale di palloncini e gli emozionanti FireShow realizzati dalla Firework events di Ilaria De Meo. Centinaia gli scatti social dinanzi al bellissimo photo goal realizzato all’ingresso dal fioraio Antonio Berlingieri. La serata si è conclusa con il taglio della grandissima torta a riproduzione del diamante logo del locale e i fuochi d’artificio a bordo piscina che hanno suscitato emozione e plauso da parte dei presenti. Dorotea Ragucci durante la serata ha ringraziato gli architetti Falconio per la progettazione degli spazi, il prof. Catapano per il supporto e il geometra De Pasquale per la realizzazione del progetto. “Siamo già immersi nei prossimi eventi, come l’aperitivo del 24 dicembre con brunch, DJ set e bar in ogni terrazza. Il nostro locale è camaleontico, si adatta alle diverse esigenze e occasioni,” ha affermato Dorotea.

LE CARATTERISTICHE – Valeria Amato ha dichiarato: “Questa è la nostra terra, siamo fieri di ciò che rappresenta e di ciò che possiamo offrire. Siamo a casa nostra e abbiamo scelto di rimanere qui, di investire nel nostro territorio.” Sua sorella, Daniela Amato, ha aggiunto: “Questa è una grande sfida, ma anche un’opportunità. Vogliamo creare un punto di riferimento per chi ama il buon cibo, la musica e il sano divertimento. Questo è solo l’inizio.” Il Prof. Giuseppe Catapano, Rettore dell’Accademia Universitaria degli Studi Giuridici, ha voluto sottolineare l’importanza del Truth Event & Restaurant come simbolo di resilienza e rinascita. “Questo è un territorio che, grazie alla sua storia vulcanica, può andare oltre ogni cattivo pensiero. Il vulcano non è solo una forza naturale, ma una risorsa che va conosciuta e valorizzata. La Truth Event rappresenta il rilancio di questa zona, e il Lago Lucrino è testimone di una nuova era,” ha detto il professore. Una delle caratteristiche più originali del Truth Event & Restaurant è la sua ispirazione alla serie televisiva Power. Ogni sala porta il nome di un personaggio della serie, e il menù offre anche drink speciali in loro onore. Questo progetto, che celebra l’unione delle donne e della famiglia, offre non solo ottima cucina, ma anche intrattenimento di qualità. Per il Capodanno, il locale ospiterà un evento con Lino D’Angiò e musica iMovie, mentre il DJ Genny guiderà la serata del 24 e 31 dicembre.

GLI EVENTI – Inoltre, sono previsti eventi speciali per il mese di gennaio, tra cui un open day dal 3 al 5 gennaio (dalle 10:00 alle 20:00) con sessioni di trucco e abito da sposa, e altri appuntamenti musicali e culturali. Una tre giorni ad ingresso gratuito dedicata a chi deve organizzare una cerimonia o un evento speciale e vuole immergersi nella magia di questa villa. L’evento è stato coordinato dall’occhio attento del conduttore televisivo Alfredo Mariani che ha presentato la serata con Denny Mendez e che ha curato la regia. Il Truth Event & Restaurant non è solo un ristorante, ma un centro di aggregazione per chi ama il buon cibo, la musica e la cultura. Un luogo dove ogni serata è un’esperienza unica, pensata per soddisfare i palati più esigenti e creare ricordi indimenticabili. Un luogo magico che celebra la bellezza dei Campi Flegrei e la tradizione culinaria della nostra terra. Truth è, infatti, un luogo dove l’autenticità regna sovrana, dove ogni piatto racconta una storia e ogni vino è un’esperienza da vivere.