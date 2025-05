Truffa ed estorsione, 47enne si nasconde a casa della compagna: preso a Pozzuoli dalla Polizia

POZZUOLI – Era venuto in licenza a Pozzuoli nel quartiere di Agnano-Pisciarelli, presso l’abitazione della compagna, senza più fare ritorno a Taranto, dove era stato affidato in prova, come misura alternativa alla detenzione, presso una comunità terapeutica per una pena che avrebbe scontato nel 2027. Dopo quattro giorni di soggiorno, però, ha fatto perdere le proprie tracce, facendo scattare l’alert. Immediatamente sono scattate le indagini da parte dei poliziotti dell’ufficio misure di prevenzione e sicurezza del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – che nel giro di poche ore attraverso una rapina attività info investigativa hanno chiuso il cerchio intorno al ricercato. Si tratta di D. M. A, 47 anni, con precedenti per truffa ed estorsione. L’uomo è stato arrestato. A suo carico il Magistrato di Sorveglianza di Taranto, ha disposto la revoca della misura e l’accompagnamento in carcere.