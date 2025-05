Contributi a fondo perduto, incentivi e finanziamenti: le proposte di Confcommercio Pozzuoli in Parlamento

POZZUOLI – “Confcommercio Pozzuoli si presenta oggi con una rinnovata forza e visione strategica, grazie alla nuova guida affidata al Presidente Nicola Scamardella e a un direttivo qualificato composto da Salvatore Trinchillo, l’avvocato Maria Cristallino e il dottor Giovanni Iannone. Una squadra determinata a rappresentare con rigore e competenza le istanze del tessuto imprenditoriale locale, in un momento storico di grande complessità per il territorio” – fa sapere in una nota l’associazione che “con il sostegno di Confcommercio Campania, è approdata a Roma ed ha formalmente chiesto che in sede di Commissione parlamentare siano integralmente esaminati i rilievi tecnici e le proposte avanzate da Confcommercio Pozzuoli, come contenuti nel documento di osservazioni al D.L. 65/2025. Le richieste, frutto di un lavoro capillare di ascolto e analisi, pongono al centro la necessità di tutelare le imprese colpite dagli effetti del bradisismo ed il loro territorio, attraverso l’istituzione di un Fondo straordinario per la resilienza economica dei Campi Flegrei, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per il 2025.”

LE RICHIESTE – Tra le misure proposte da Confcommercio Pozzuoli ci sono: Contributi a fondo perduto per imprese e autonomi con cali di fatturato significativi; Finanziamenti agevolati o a tasso zero, garantiti dallo Stato, per attività sgomberate o inaccessibili; Incentivi alla ristrutturazione e reinsediamento di attività commerciali nei centri storici e nelle aree più fragili; Credito d’imposta del 60% su tutti i canoni di locazione ad uso diverso, per strutture turistiche, ristorative e di somministrazione; Sospensione delle rate di mutui e finanziamenti per almeno sei mesi; Decontribuzione INPS anche parziale e temporanea per sostenere occupazione e ridurre il costo del lavoro. Il documento presentato propone anche le fonti di copertura economica per tali misure, indicando la rimodulazione dei fondi già previsti nel D.L. 65/2025, il Fondo per interventi strutturali di politica economica (ex art. 10, comma 5, D.L. 282/2004), nonché la possibilità di ricorso a fondi europei (FESR, FSC) e cofinanziamenti regionali e locali. Con approccio tecnico, costruttivo e incisivo, Confcommercio Pozzuoli si conferma interlocutore credibile e propositivo per le istituzioni, portando all’attenzione nazionale le fragilità di un’area strategica per l’economia della Campania e del Mezzogiorno. “È il momento di sostenere concretamente le nostre imprese e professionisti – ha dichiarato il Presidente Scamardella – e noi saremo in prima linea, con serietà e visione, per garantire risposte adeguate e immediate.” La nuova governance dell’associazione continuerà a operare in stretto raccordo con gli enti locali, la Regione Campania e il Parlamento, con l’obiettivo di trasformare l’emergenza in un’opportunità di rigenerazione economica e coesione sociale.