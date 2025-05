POZZUOLI – È iniziata l’esperienza di volontariato per i giovani del Servizio Civile Universale della Caritas Diocesana di Pozzuoli. Due i progetti in cui sono coinvolti una decina di giovani. Sono denominati: “Il Cerchio della Gioia – Campania” e “Salute Diritto per Tutti 2024 – Pozzuoli”.