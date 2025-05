Bradisismo, 4 tavoli tecnici e sopralluoghi nelle scuole: partite le esercitazioni di Protezione Civile

POZZUOLI – Hanno preso il via i lavori riguardanti le attività esercitative programmate per le giornate del 28 e 29 maggio 2025, strutturate come un’esercitazione, tipo Dicussion Based Exercise (DBX), basata su un confronto tra il Dipartimento della protezione civile, la Protezione Civile regionale, la Prefettura-UTG di Napoli, i dirigenti scolastici, le Amministrazioni comunali di Napoli (quartiere di Bagnoli), Bacoli, Pozzuoli e Monte di Procida, e la Struttura Tecnica Nazionale, in merito all’attività negli edifici scolastici a seguito degli eventi sismici connessi al bradisismo dell’area flegrea. Al tavolo del COC di Napoli, coordinato da Luigi D’angelo – direttore ufficio gestione delle emergenze del Dipartimento di Protezione Civile – era presente il Presidente Coordinatore STN, Felice Monaco. Il programma è strutturato in quattro tavoli tecnici di confronto, in ognuno saranno presenti referenti e tecnici STN a cui seguiranno sopralluoghi presso alcuni plessi scolastici; l’obiettivo è di esaminare l’approccio adottato relativamente agli edifici scolastici a cominciare dall’esperienza dell’ultimo sisma del 13 maggio u.s. ai Campi Flegrei.