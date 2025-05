Conte a Napoli, l’indizio equivoco di Abbruscato a Pozzuoli: “Ci vediamo a luglio”. Poi arriva la smentita

POZZUOLI – Sono ore di attesa per i tifosi del Napoli che aspettano la “fumata bianca” sulla permanenza di Antonio Conte alla guida degli azzurri. Nella giornata di oggi un indizio – abbastanza equivoco – lo ha dato Elvis Abbruscato, collaboratore tecnico di Conte che ospite del White Chill Out di via Napoli, si è fatto ritrarre in foto insieme al proprietario Nicola Scamardella pubblicando su Instagram la foto con scritto “Ultima cena napoletana. Ci vediamo a Luglio”. Parole che hanno fatto subito pensare a una riconferma del tecnico e dell’intero staff sulla panchina del Napoli. Notizia subito “smentita” da Scamardella che su Facebook, rilanciato la foto con Abbruscato, ha specificato “Ragazzi ma andiamo in vacanza insieme a luglio, siamo amici e che cavolo!!!!”.