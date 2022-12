POZZUOLI – Trenta scosse in tredici ore a Pozzuoli. E’ il bilancio dell’Osservatorio Vesuviano che alle ore 16:03 ha comunicato al comune di Pozzuoli la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore 03:32 di questa notte (28/12/2022) e costituito in via preliminare da 30 terremoti di magnitudo massima Md = 2.4 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei.