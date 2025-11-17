Trenta sacchi neri pieni di rifiuti appesi alla Darsena: atto vandalico nel luogo simbolo di Pozzuoli

POZZUOLI – Un raid vandalico è stato messo in atto alla Darsena di Pozzuoli dove ignoti hanno legato 30 sacchi neri pieni di spazzatura alle recinzioni della Darsena. L’insolita scena si è presentata all’alba di oggi agli occhi degli operatori che stavano effettuando il prelievo dei rifiuti nel centro storico di Pozzuoli. «Li abbiamo intravisti al tramonto domenica, ma non si capiva bene cosa fossero perché sono stati messi in lontananza, dall’altra parte della Darsena nei pressi della scogliera» racconta il titolare di un locale della zona. Dopo la scoperta, questa mattina, l’assessore all’Ambiente del comune di Pozzuoli ha sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Pozzuoli “E’ un atto ignobile che deturpa la bellezza di un luogo così tanto storico e suggestivo. – spiega Caiazzo – Non possiamo ammettere che accada questo nella nostra città, motivo per cui abbiamo denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. A mio avviso rappresenta un vero e proprio sabotaggio all’attività di sensibilizzazione verso il corretto smaltimento dei rifiuti che stiamo portando avanti da tempo”. L’atto vandalico sarebbe avvenuto nella giornata di domenica, nei pressi della Chiesa dell’Assunta. Dopo la denuncia sono state acquisite le immagini dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza installati nell’intera zona della Darsena e nei vicoli adiacenti che avrebbero ripreso gli autori del raid vandalico.